Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к инклюзивной экономической глобализации

2025-09-08T16:51:00+03:00

2025-09-08T16:51:00+03:00

2025-09-08T17:58:00+03:00

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Необходимо предоставить странам Глобального Юга возможность равноправного участия в международном сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммит БРИКС. "Мы должны выступать за инклюзивную экономическую глобализацию, поставить развитие в центр международной повестки дня и предоставить странам Глобального Юга возможность справедливого участия в международном сотрудничестве и пользования плодами совместного развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что БРИКС должна активно содействовать демократизации международных отношений и усиливать представительство и голос стран глобального Юга. "Реформируя и совершенствуя систему глобального управления, мы сможем в полной мере задействовать ресурсы всех сторон и эффективнее отвечать на общие вызовы, стоящие перед человеческим обществом", - добавил он. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.

