Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к инклюзивной экономической глобализации
16:51 08.09.2025 (обновлено: 17:58 08.09.2025)
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к инклюзивной экономической глобализации
в мире
китай
юг
бразилия
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
брикс
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Необходимо предоставить странам Глобального Юга возможность равноправного участия в международном сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммит БРИКС. "Мы должны выступать за инклюзивную экономическую глобализацию, поставить развитие в центр международной повестки дня и предоставить странам Глобального Юга возможность справедливого участия в международном сотрудничестве и пользования плодами совместного развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что БРИКС должна активно содействовать демократизации международных отношений и усиливать представительство и голос стран глобального Юга. "Реформируя и совершенствуя систему глобального управления, мы сможем в полной мере задействовать ресурсы всех сторон и эффективнее отвечать на общие вызовы, стоящие перед человеческим обществом", - добавил он. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
китай
юг
бразилия
в мире, китай, юг, бразилия, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, брикс
В мире, Китай, Юг, Бразилия, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, БРИКС, Введение Трампом пошлин на импорт
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Необходимо предоставить странам Глобального Юга возможность равноправного участия в международном сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммит БРИКС.
"Мы должны выступать за инклюзивную экономическую глобализацию, поставить развитие в центр международной повестки дня и предоставить странам Глобального Юга возможность справедливого участия в международном сотрудничестве и пользования плодами совместного развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
Глава КНР отметил, что БРИКС должна активно содействовать демократизации международных отношений и усиливать представительство и голос стран глобального Юга.
"Реформируя и совершенствуя систему глобального управления, мы сможем в полной мере задействовать ресурсы всех сторон и эффективнее отвечать на общие вызовы, стоящие перед человеческим обществом", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
17 августа, 08:00
 
В миреКитайЮгБразилияСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампБРИКС
 
 
