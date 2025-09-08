Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к инклюзивной экономической глобализации
Си Цзиньпин призвал к справедливому участию Глобального Юга в сотрудничестве
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Необходимо предоставить странам Глобального Юга возможность равноправного участия в международном сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммит БРИКС.
"Мы должны выступать за инклюзивную экономическую глобализацию, поставить развитие в центр международной повестки дня и предоставить странам Глобального Юга возможность справедливого участия в международном сотрудничестве и пользования плодами совместного развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Глава КНР отметил, что БРИКС должна активно содействовать демократизации международных отношений и усиливать представительство и голос стран глобального Юга.
"Реформируя и совершенствуя систему глобального управления, мы сможем в полной мере задействовать ресурсы всех сторон и эффективнее отвечать на общие вызовы, стоящие перед человеческим обществом", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
