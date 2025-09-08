https://ria.ru/20250908/briks-2040489508.html
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приверженность к устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и взаимовыгодным торговым партнером, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Приверженность всех нас устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и предсказуемым взаимовыгодным торговым партнером в условиях нынешних глобальных потрясений", - отметил он в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
