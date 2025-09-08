Рейтинг@Mail.ru
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 08.09.2025 (обновлено: 17:18 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/briks-2040489508.html
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров - РИА Новости, 08.09.2025
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров
Приверженность к устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и взаимовыгодным торговым партнером, заявил президент РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:40:00+03:00
2025-09-08T17:18:00+03:00
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приверженность к устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и взаимовыгодным торговым партнером, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Приверженность всех нас устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и предсказуемым взаимовыгодным торговым партнером в условиях нынешних глобальных потрясений", - отметил он в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_168:0:3000:2124_1920x0_80_0_0_7ca6960186cb4ff7fa92e2de6e64b848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
Рамафоса призвал БРИКС к устойчивому преодолению нетарифных барьеров

Рамафоса: БРИКС может стать стабильным партнером на фоне глобальных потрясений

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приверженность к устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и взаимовыгодным торговым партнером, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Приверженность всех нас устойчивому преодолению различных нетарифных барьеров позволила бы БРИКС стать стабильным и предсказуемым взаимовыгодным торговым партнером в условиях нынешних глобальных потрясений", - отметил он в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
В миреЮАРСирил РамафосаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала