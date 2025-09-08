https://ria.ru/20250908/briks-2040489384.html

Лидеры БРИКС отметили необходимость перехода к более справедливому порядку

2025-09-08T17:17:00+03:00

2025-09-08T17:17:00+03:00

2025-09-08T17:40:00+03:00

в мире

бразилия

брикс

саммит брикс в бразилии

луис инасиу лула да силва

китай

египет

дональд трамп

МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС в ходе внеочередного онлайн-саммита 8 сентября пришли к консенсусу о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку, сообщила пресс-служба президента Бразилии. "Страны блока провели комплексную оценку текущей глобальной ситуации. Был достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку, способному отражать текущие преобразования и более эффективно реагировать на требования глобального Юга", - говорится в сообщении на сайте бразильского правительства.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.В пресс-службе Лулы да Силвы отметили, что страны БРИКС обсудили угрозы, связанные с усилением односторонних мер, в том числе в торговле, и выразили готовность развивать механизмы солидарности, координации и торговли внутри объединения.В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.

бразилия

китай

египет

2025

