Страны БРИКС были авангардом отстаивания реформ институтов, заявил Рамафоса
2025-09-08T16:26:00+03:00
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны БРИКС состояли в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы (страны БРИКС - ред.) во многих отношениях были в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов", - отметил он в ходе саммита БРИКС. По мнению Рамафосы, страны объединения должны сыграть ведущую роль в укреплении многосторонней системы отношений.
юар
в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
