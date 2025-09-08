https://ria.ru/20250908/briks-2040471521.html

Страны БРИКС были авангардом отстаивания реформ институтов, заявил Рамафоса

Страны БРИКС были авангардом отстаивания реформ институтов, заявил Рамафоса

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны БРИКС состояли в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы (страны БРИКС - ред.) во многих отношениях были в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов", - отметил он в ходе саммита БРИКС. По мнению Рамафосы, страны объединения должны сыграть ведущую роль в укреплении многосторонней системы отношений.

