https://ria.ru/20250908/briks-2040461944.html

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов - РИА Новости, 08.09.2025

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов

Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:08:00+03:00

2025-09-08T16:08:00+03:00

2025-09-08T16:14:00+03:00

си цзиньпин

брикс

в мире

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

бразилия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html

бразилия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

си цзиньпин, брикс, в мире, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, бразилия, китай