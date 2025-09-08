Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов
16:08 08.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
