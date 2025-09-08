https://ria.ru/20250908/briks-2040461944.html
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать из-за внешних вызовов
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
