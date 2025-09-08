https://ria.ru/20250908/briks-2040460508.html

БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.09.2025

БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:00:00+03:00

2025-09-08T16:00:00+03:00

2025-09-08T16:15:00+03:00

брикс

в мире

китай

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8a14dad6807b613456090756dc14b5.jpg

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации."(БРИКС - ред.) должна твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией. Развитие каждой страны невозможно без открытой среды международного сотрудничества, и никто не сможет уйти и закрыться на своем одиноком острове", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20250908/briks-2040458806.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, в мире, китай, си цзиньпин