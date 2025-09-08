https://ria.ru/20250908/briks-2040460508.html
БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации."(БРИКС - ред.) должна твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией. Развитие каждой страны невозможно без открытой среды международного сотрудничества, и никто не сможет уйти и закрыться на своем одиноком острове", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
