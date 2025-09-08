https://ria.ru/20250908/briks-2040457453.html

БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин

БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин

8 сентября 2025

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, а также продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации."В сильную бурю узнается прочная трава, а в огне познается настоящее золото. Если мы будем действовать ответственно и помогать друг другу, корабль БРИКС непременно выдержит все испытания меняющейся международной обстановки и будет неизменно двигаться вперед к долгосрочному развитию", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

