БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин
БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.09.2025
БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин
БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, а также продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:48:00+03:00
2025-09-08T15:48:00+03:00
2025-09-08T16:11:00+03:00
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, а также продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации."В сильную бурю узнается прочная трава, а в огне познается настоящее золото. Если мы будем действовать ответственно и помогать друг другу, корабль БРИКС непременно выдержит все испытания меняющейся международной обстановки и будет неизменно двигаться вперед к долгосрочному развитию", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
