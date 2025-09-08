БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, заявил Си Цзиньпин

Рейтинг@Mail.ru
15:48 08.09.2025 (обновлено: 16:11 08.09.2025)
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, а также продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации."В сильную бурю узнается прочная трава, а в огне познается настоящее золото. Если мы будем действовать ответственно и помогать друг другу, корабль БРИКС непременно выдержит все испытания меняющейся международной обстановки и будет неизменно двигаться вперед к долгосрочному развитию", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
брикс, в мире, си цзиньпин, китай
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. БРИКС выдержит испытание международной турбулентностью, а также продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации.
"В сильную бурю узнается прочная трава, а в огне познается настоящее золото. Если мы будем действовать ответственно и помогать друг другу, корабль БРИКС непременно выдержит все испытания меняющейся международной обстановки и будет неизменно двигаться вперед к долгосрочному развитию", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
