В МИД КНР назвали БРИКС позитивной и стабильной силой в международных делах

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой единства и сотрудничества для государств с формирующимися рынками и развивающихся стран", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "в условиях нынешнего распространения политики односторонних действий и протекционизма страны БРИКС объединили усилия для защиты многосторонности, отстаивания справедливости и беспристрастности и содействия общему развитию, став позитивной и стабильной силой в международных делах". Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Китайский МИД ранее сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в онлайн-саммите БРИКС, где выступит с важной речью.

