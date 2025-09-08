https://ria.ru/20250908/briks--2040382324.html

Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. "Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь. Он добавил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.

