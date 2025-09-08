Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 08.09.2025 (обновлено: 12:26 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/briks--2040382324.html
Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС
Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС - РИА Новости, 08.09.2025
Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:24:00+03:00
2025-09-08T12:26:00+03:00
бразилия
китай
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. "Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь. Он добавил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250905/kitaj-2039879391.html
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html
бразилия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_75aefc4c951d668e74238a3fb46e6535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, брикс, в мире
Бразилия, Китай, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
Си Цзиньпин обсудит экономику с лидерами стран на онлайн-саммите БРИКС

Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит с лидерами других стран экономику

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь.
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией
5 сентября, 09:10
Он добавил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
 
БразилияКитайСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала