В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ
Алтайский край
Алтайский край
 
10:42 08.09.2025
В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ
В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ - РИА Новости, 08.09.2025
В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ
Делегация Алтайского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) работала над укреплением позиций региона в экономике и туризме, повышением... РИА Новости, 08.09.2025
алтайский край
экономика
алтайский край
китай
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Делегация Алтайского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) работала над укреплением позиций региона в экономике и туризме, повышением инвестпривлекательности края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Делегация Алтайского края завершила работу на ВЭФ-2025… В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, представители исполнительных органов и инвестиционного агентства региона", - говорится в сообщении. Участники делегации провели ряд встреч с потенциальными партнерами, представителями федеральных органов власти и российских корпораций. В рамках форума получили развитие ранее установленные деловые контакты. Так, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и туристической информационной платформой. Она обеспечит продвижение уникальных туристических ресурсов региона в цифровом пространстве, привлекая новые потоки туристов. "Как отметил Евгений Дешевых, работа делегации Алтайского края на ВЭФ-2025 была направлена на укрепление позиций региона в экономике и туризме, повышение его инвестиционной привлекательности, расширение сотрудничества с ключевыми участниками внешнеэкономической деятельности", - отмечает пресс-служба. Большое внимание на ВЭФ традиционно уделяется вопросам экспорта. На профильных сессиях эксперты обсудили возможности расширения поставок продукции российских экспортеров в КНР с учётом достигнутых на высшем уровне договоренностей. В правительстве подчеркнули, что это актуально для Алтайского края, который является одним из ключевых экспортёров сельскохозяйственной продукции. Представители региона приняли участие в мероприятиях, посвященных вопросам развития городской и региональной инфраструктуры - Дальний Восток на сегодняшний день обладает передовым опытом по разработке мастер-планов городов, актуальным и для других регионов страны. "В рамках форума состоялось свыше 100 деловых мероприятий… Кроме того, участники форума познакомились с опытом создания первого в стране филиала Национального центра "Россия" в Приморском крае. Такие центры по поручению Президента РФ будут созданы в каждом регионе страны", - отмечает пресс-служба. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
алтайский край
китай
дальний восток
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
экономика, алтайский край, китай, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Китай, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ

Делегация Алтая на ВЭФ-2025 работала над повышением инвестпривлекательности края

ВЭФ-2025. Работа форума
ВЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
ВЭФ-2025. Работа форума
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Делегация Алтайского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) работала над укреплением позиций региона в экономике и туризме, повышением инвестпривлекательности края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Делегация Алтайского края завершила работу на ВЭФ-2025… В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, представители исполнительных органов и инвестиционного агентства региона", - говорится в сообщении.
Участники делегации провели ряд встреч с потенциальными партнерами, представителями федеральных органов власти и российских корпораций. В рамках форума получили развитие ранее установленные деловые контакты. Так, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и туристической информационной платформой. Она обеспечит продвижение уникальных туристических ресурсов региона в цифровом пространстве, привлекая новые потоки туристов.
"Как отметил Евгений Дешевых, работа делегации Алтайского края на ВЭФ-2025 была направлена на укрепление позиций региона в экономике и туризме, повышение его инвестиционной привлекательности, расширение сотрудничества с ключевыми участниками внешнеэкономической деятельности", - отмечает пресс-служба.
Большое внимание на ВЭФ традиционно уделяется вопросам экспорта. На профильных сессиях эксперты обсудили возможности расширения поставок продукции российских экспортеров в КНР с учётом достигнутых на высшем уровне договоренностей. В правительстве подчеркнули, что это актуально для Алтайского края, который является одним из ключевых экспортёров сельскохозяйственной продукции.
Представители региона приняли участие в мероприятиях, посвященных вопросам развития городской и региональной инфраструктуры - Дальний Восток на сегодняшний день обладает передовым опытом по разработке мастер-планов городов, актуальным и для других регионов страны.
"В рамках форума состоялось свыше 100 деловых мероприятий… Кроме того, участники форума познакомились с опытом создания первого в стране филиала Национального центра "Россия" в Приморском крае. Такие центры по поручению Президента РФ будут созданы в каждом регионе страны", - отмечает пресс-служба.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
