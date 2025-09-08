В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ

Делегация Алтая на ВЭФ-2025 работала над повышением инвестпривлекательности края
Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил юбилейный Восточный экономический форум.
В работе форума приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран и территорий.
Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Лаоса.
На фото: сессия "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала".
Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Владимира Путина.
Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Участники подписали 353 договора на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну.
Некоторые государства впервые участвовали в работе ВЭФ, например, Восточный Тимор.
