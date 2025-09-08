https://ria.ru/20250908/altay-2040372399.html

В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Делегация Алтайского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) работала над укреплением позиций региона в экономике и туризме, повышением инвестпривлекательности края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Делегация Алтайского края завершила работу на ВЭФ-2025… В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, представители исполнительных органов и инвестиционного агентства региона", - говорится в сообщении. Участники делегации провели ряд встреч с потенциальными партнерами, представителями федеральных органов власти и российских корпораций. В рамках форума получили развитие ранее установленные деловые контакты. Так, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и туристической информационной платформой. Она обеспечит продвижение уникальных туристических ресурсов региона в цифровом пространстве, привлекая новые потоки туристов. "Как отметил Евгений Дешевых, работа делегации Алтайского края на ВЭФ-2025 была направлена на укрепление позиций региона в экономике и туризме, повышение его инвестиционной привлекательности, расширение сотрудничества с ключевыми участниками внешнеэкономической деятельности", - отмечает пресс-служба. Большое внимание на ВЭФ традиционно уделяется вопросам экспорта. На профильных сессиях эксперты обсудили возможности расширения поставок продукции российских экспортеров в КНР с учётом достигнутых на высшем уровне договоренностей. В правительстве подчеркнули, что это актуально для Алтайского края, который является одним из ключевых экспортёров сельскохозяйственной продукции. Представители региона приняли участие в мероприятиях, посвященных вопросам развития городской и региональной инфраструктуры - Дальний Восток на сегодняшний день обладает передовым опытом по разработке мастер-планов городов, актуальным и для других регионов страны. "В рамках форума состоялось свыше 100 деловых мероприятий… Кроме того, участники форума познакомились с опытом создания первого в стране филиала Национального центра "Россия" в Приморском крае. Такие центры по поручению Президента РФ будут созданы в каждом регионе страны", - отмечает пресс-служба. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

