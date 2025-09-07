Рейтинг@Mail.ru
В Киеве загорелось здание кабмина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 07.09.2025 (обновлено: 10:23 07.09.2025)
В Киеве загорелось здание кабмина
В Киеве загорелось здание кабмина - РИА Новости, 07.09.2025
В Киеве загорелось здание кабмина
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о пожаре в здании правительства в Киеве утром в воскресенье.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о пожаре в здании правительства в Киеве утром в воскресенье."В Печерском районе &lt;...&gt; горит здание кабмина", — говорится в его Telegram-канале.Издание "Страна.ua" опубликовало фотографию пожара, на ней виден дым над площадью Независимости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Печерском районе произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, поразив военные объекты и логистику ВСУ. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в Киеве и Киевской области.В ответ на атаки по гражданским объектам армия регулярно наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
киев, виталий кличко, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Виталий Кличко, Страна.ua, В мире
В Киеве загорелось здание кабмина

В Киеве утром загорелось здание кабинета министров

Пожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о пожаре в здании правительства в Киеве утром в воскресенье.
"В Печерском районе <...> горит здание кабмина", — говорится в его Telegram-канале.
Задымление в правительственном здании в Киеве
Задымление в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Страна.ua
Задымление в правительственном здании в Киеве
Издание "Страна.ua" опубликовало фотографию пожара, на ней виден дым над площадью Независимости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Печерском районе произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, поразив военные объекты и логистику ВСУ. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в Киеве и Киевской области.
Пожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : ГСЧС Киева
Пожар в правительственном здании в Киеве
В ответ на атаки по гражданским объектам армия регулярно наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
