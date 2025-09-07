В Киеве загорелось здание кабмина
В Киеве утром загорелось здание кабинета министров
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о пожаре в здании правительства в Киеве утром в воскресенье.
"В Печерском районе <...> горит здание кабмина", — говорится в его Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" опубликовало фотографию пожара, на ней виден дым над площадью Независимости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Печерском районе произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, поразив военные объекты и логистику ВСУ. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в Киеве и Киевской области.
В ответ на атаки по гражданским объектам армия регулярно наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
