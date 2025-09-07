https://ria.ru/20250907/udar-2040249900.html

ВС России нанесли массированный удар по Украине

ВС России нанесли массированный удар по Украине - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России нанесли массированный удар по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T09:17:00+03:00

2025-09-07T09:17:00+03:00

2025-09-07T16:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

кременчуг

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249501_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bb4b8a2ac880824e6ef46298428e71a5.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ.Главное об атакеВ ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

кременчуг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по Крюковскому мосту, который являлся логистическим узлом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил соответствующее видео. 2025-09-07T09:17 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, кременчуг, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины