Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по Украине - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 07.09.2025 (обновлено: 16:52 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/udar-2040249900.html
ВС России нанесли массированный удар по Украине
ВС России нанесли массированный удар по Украине - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России нанесли массированный удар по Украине
Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:17:00+03:00
2025-09-07T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
кременчуг
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249501_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bb4b8a2ac880824e6ef46298428e71a5.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ.Главное об атакеВ ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области
В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по Крюковскому мосту, который являлся логистическим узлом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил соответствующее видео.
2025-09-07T09:17
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249501_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_6ca0c529ca749288b1082ad0ea9660c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, кременчуг, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Кременчуг, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

ВС России нанесли массированный удар по Украине

© Фото : соцсетиПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ.

Главное об атаке

  • В центре Киева утром в воскресенье загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.
© Фото : Страна.ua

Задымление над площадью Независимости

Задымление в правительственном здании в Киеве

Задымление над площадью Независимости

© Фото : Страна.ua
1 из 3
© Фото : ГСЧС Киева

Пожар в здании украинского правительства

Пожар в правительственном здании в Киеве

Пожар в здании украинского правительства

© Фото : ГСЧС Киева
2 из 3
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Дым над Киевом

Дым над Киевом

Дым над Киевом

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 3

Задымление над площадью Независимости

© Фото : Страна.ua
1 из 3

Пожар в здании украинского правительства

© Фото : ГСЧС Киева
2 из 3

Дым над Киевом

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 3
  • По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.
  • Поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ в Кременчуге Полтавской области. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
  • Армия также атаковала подразделение ВСУ, здание с иностранными наемниками и место сборки беспилотников в Сумах и Сумской области.
  • Войска ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области.
  • В Кривом Роге поражены Долгинцевский аэродром и военный городок с вертолетами.
  • Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области.
  • Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов.
  • Несколько серий взрывов зафиксировали Днепропетровске.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКременчугСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала