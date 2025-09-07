ВС России нанесли массированный удар по Украине
Пожар в правительственном здании в Киеве
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине, среди пораженных целей — военные объекты и логистика ВСУ.
Главное об атаке
- В центре Киева утром в воскресенье загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.
© Фото : Страна.ua
Задымление над площадью Независимости
Задымление над площадью Независимости
© Фото : Страна.ua
1 из 3
© Фото : ГСЧС Киева
Пожар в здании украинского правительства
Пожар в здании украинского правительства
© Фото : ГСЧС Киева
2 из 3
Дым над Киевом
Дым над Киевом
Дым над Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 3
Задымление над площадью Независимости
© Фото : Страна.ua
1 из 3
Пожар в здании украинского правительства
© Фото : ГСЧС Киева
2 из 3
Дым над Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 3
- По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.
- Поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ в Кременчуге Полтавской области. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
- Армия также атаковала подразделение ВСУ, здание с иностранными наемниками и место сборки беспилотников в Сумах и Сумской области.
- Войска ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области.
- В Кривом Роге поражены Долгинцевский аэродром и военный городок с вертолетами.
- Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области.
- Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов.
- Несколько серий взрывов зафиксировали Днепропетровске.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
