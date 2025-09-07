Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области началось полное лунное затмение - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:42 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/zatmenie-2040319058.html
В Иркутской области началось полное лунное затмение
В Иркутской области началось полное лунное затмение - РИА Новости, 07.09.2025
В Иркутской области началось полное лунное затмение
Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья),... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:42:00+03:00
2025-09-07T21:42:00+03:00
наука
луна
иркутская область
иркутск
сергей язев
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102746/57/1027465710_0:202:2590:1659_1920x0_80_0_0_ec9e21b4479362769c746a3377e5f4cf.jpg
ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья), рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев. "В Иркутской области ночью 8 сентября можно наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск) и завершится в 03.57,1 минуты (22.57,1 мск). Любопытно то, что даже в пределах земной тени Луна остается видна. Солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой", - сообщил Язев. Он отметил, что наблюдать интересное небесное явление можно где угодно невооруженным глазом, но наиболее впечатляюще оно выглядит, если смотреть в телескоп. Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария, подготовили для горожан программу, которая началась вечером в воскресенье с лекции и просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна". Также астрономы предложили желающим понаблюдать за "красной" Луной в телескоп в Иркутске, на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке и в посёлке Хужир на острове Ольхон. Кроме этого, планетарии объявили конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.
https://ria.ru/20250907/luna-2040316062.html
луна
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102746/57/1027465710_55:0:2535:1860_1920x0_80_0_0_7d07fe6e4709d962aa169716599b4f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, иркутская область, иркутск, сергей язев, российская академия наук
Наука, Луна, Иркутская область, Иркутск, Сергей Язев, Российская академия наук
В Иркутской области началось полное лунное затмение

Язев: полное лунное затмение началось в Иркутской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья), рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев.
Иркутской области ночью 8 сентября можно наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск) и завершится в 03.57,1 минуты (22.57,1 мск). Любопытно то, что даже в пределах земной тени Луна остается видна. Солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой", - сообщил Язев.
Он отметил, что наблюдать интересное небесное явление можно где угодно невооруженным глазом, но наиболее впечатляюще оно выглядит, если смотреть в телескоп.
Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария, подготовили для горожан программу, которая началась вечером в воскресенье с лекции и просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна". Также астрономы предложили желающим понаблюдать за "красной" Луной в телескоп в Иркутске, на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке и в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Кроме этого, планетарии объявили конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.
Кукурузная Луна над Евразией - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Над Евразией восходит Кукурузная Луна
Вчера, 21:04
 
НаукаЛунаИркутская областьИркутскСергей ЯзевРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала