В Иркутской области началось полное лунное затмение
Язев: полное лунное затмение началось в Иркутской области
Полное лунное затмение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья), рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев.
"В Иркутской области ночью 8 сентября можно наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск) и завершится в 03.57,1 минуты (22.57,1 мск). Любопытно то, что даже в пределах земной тени Луна остается видна. Солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой", - сообщил Язев.
Он отметил, что наблюдать интересное небесное явление можно где угодно невооруженным глазом, но наиболее впечатляюще оно выглядит, если смотреть в телескоп.
Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария, подготовили для горожан программу, которая началась вечером в воскресенье с лекции и просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна". Также астрономы предложили желающим понаблюдать за "красной" Луной в телескоп в Иркутске, на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке и в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Кроме этого, планетарии объявили конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.
Над Евразией восходит Кукурузная Луна
Вчера, 21:04