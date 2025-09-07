https://ria.ru/20250907/zatmenie-2040319058.html

В Иркутской области началось полное лунное затмение

В Иркутской области началось полное лунное затмение - РИА Новости, 07.09.2025

В Иркутской области началось полное лунное затмение

Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья),... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:42:00+03:00

2025-09-07T21:42:00+03:00

2025-09-07T21:42:00+03:00

наука

луна

иркутская область

иркутск

сергей язев

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102746/57/1027465710_0:202:2590:1659_1920x0_80_0_0_ec9e21b4479362769c746a3377e5f4cf.jpg

ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Жители Иркутской области могут наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты понедельника по местному времени (19.26,8 мск воскресенья), рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев. "В Иркутской области ночью 8 сентября можно наблюдать полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск) и завершится в 03.57,1 минуты (22.57,1 мск). Любопытно то, что даже в пределах земной тени Луна остается видна. Солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой", - сообщил Язев. Он отметил, что наблюдать интересное небесное явление можно где угодно невооруженным глазом, но наиболее впечатляюще оно выглядит, если смотреть в телескоп. Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария, подготовили для горожан программу, которая началась вечером в воскресенье с лекции и просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна". Также астрономы предложили желающим понаблюдать за "красной" Луной в телескоп в Иркутске, на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке и в посёлке Хужир на острове Ольхон. Кроме этого, планетарии объявили конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.

https://ria.ru/20250907/luna-2040316062.html

луна

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, иркутская область, иркутск, сергей язев, российская академия наук