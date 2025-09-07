https://ria.ru/20250907/zaschita-2040229956.html
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно новым требованиям, объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению антитеррористической безопасности. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек. "В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности на объектах (территориях) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия: обучение работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта", - сообщается в документе. Кроме того, документом установлены требования о проведении инструктажей, учений, тренировок работников объектов для отработки действий при угрозе или в случае теракта, в том числе по их безопасной и своевременной эвакуации. Кроме того, на объектах требуются разработка алгоритмов действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов и размещение наглядных пособий. К объектам первой и второй категорий установлены дополнительные требования. К примеру, безопасность на них обеспечивается с помощью вооруженной охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, инженерно-технических средств защиты и бесперебойной связи, системы видеонаблюдения за периметром и воздушным пространством. Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным, предусмотрены также требования по оборудованию инженерно-технических средств противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов, выставлению постов воздушного наблюдения и разработке соответствующего алгоритма действий для работников.
