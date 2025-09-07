Рейтинг@Mail.ru
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/zaschita-2040229956.html
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте - РИА Новости, 07.09.2025
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте
Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:18:00+03:00
2025-09-07T02:18:00+03:00
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960521095_0:292:2888:1917_1920x0_80_0_0_3209799985d5a3fdb3a47d3f1c6953f1.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно новым требованиям, объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению антитеррористической безопасности. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек. "В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности на объектах (территориях) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия: обучение работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта", - сообщается в документе. Кроме того, документом установлены требования о проведении инструктажей, учений, тренировок работников объектов для отработки действий при угрозе или в случае теракта, в том числе по их безопасной и своевременной эвакуации. Кроме того, на объектах требуются разработка алгоритмов действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов и размещение наглядных пособий. К объектам первой и второй категорий установлены дополнительные требования. К примеру, безопасность на них обеспечивается с помощью вооруженной охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, инженерно-технических средств защиты и бесперебойной связи, системы видеонаблюдения за периметром и воздушным пространством. Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным, предусмотрены также требования по оборудованию инженерно-технических средств противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов, выставлению постов воздушного наблюдения и разработке соответствующего алгоритма действий для работников.
https://ria.ru/20250904/minselhoz-2039551917.html
https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039551178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960521095_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_c2b91ef14b6cb1f7af0da35701a1124d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте

Работников федеральных ведомств сельского хозяйства обучат защите при теракте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве
Здание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно новым требованиям, объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению антитеррористической безопасности. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
4 сентября, 06:16
К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек.
"В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности на объектах (территориях) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия: обучение работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта", - сообщается в документе.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна
4 сентября, 06:15
Кроме того, документом установлены требования о проведении инструктажей, учений, тренировок работников объектов для отработки действий при угрозе или в случае теракта, в том числе по их безопасной и своевременной эвакуации. Кроме того, на объектах требуются разработка алгоритмов действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов и размещение наглядных пособий.
К объектам первой и второй категорий установлены дополнительные требования. К примеру, безопасность на них обеспечивается с помощью вооруженной охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, инженерно-технических средств защиты и бесперебойной связи, системы видеонаблюдения за периметром и воздушным пространством.
Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным, предусмотрены также требования по оборудованию инженерно-технических средств противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов, выставлению постов воздушного наблюдения и разработке соответствующего алгоритма действий для работников.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
4 сентября, 06:10
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала