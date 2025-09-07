https://ria.ru/20250907/zaschita-2040229956.html

Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте

Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте - РИА Новости, 07.09.2025

Работников сельского хозяйства обучат защите при теракте

Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T02:18:00+03:00

2025-09-07T02:18:00+03:00

2025-09-07T02:18:00+03:00

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960521095_0:292:2888:1917_1920x0_80_0_0_3209799985d5a3fdb3a47d3f1c6953f1.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работников объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут обучать способам защиты и действиям при угрозе или в случае теракта, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно новым требованиям, объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению антитеррористической безопасности. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек. "В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности на объектах (территориях) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия: обучение работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта", - сообщается в документе. Кроме того, документом установлены требования о проведении инструктажей, учений, тренировок работников объектов для отработки действий при угрозе или в случае теракта, в том числе по их безопасной и своевременной эвакуации. Кроме того, на объектах требуются разработка алгоритмов действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов и размещение наглядных пособий. К объектам первой и второй категорий установлены дополнительные требования. К примеру, безопасность на них обеспечивается с помощью вооруженной охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, инженерно-технических средств защиты и бесперебойной связи, системы видеонаблюдения за периметром и воздушным пространством. Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным, предусмотрены также требования по оборудованию инженерно-технических средств противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов, выставлению постов воздушного наблюдения и разработке соответствующего алгоритма действий для работников.

https://ria.ru/20250904/minselhoz-2039551917.html

https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039551178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)