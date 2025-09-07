https://ria.ru/20250907/zapad-2040292191.html
"Утрата господства". В Германии раскрыли причину непредсказуемости Запада
Запад проводит непредсказуемую политику в отношении остального мира, потому что теряет свои доминирующие позиции, пишет Junge Welt. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Запад проводит непредсказуемую политику в отношении остального мира, потому что теряет свои доминирующие позиции, пишет Junge Welt."Непредсказуемость западной политики является не только признаком утраты господства, но и выражением империалистической привычки: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — говорится в статье.Вместе с тем авторы материала напомнили, что Трамп на днях распространил фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди с саммита ШОС в Китае, прокомментировав ее словами сожаления о том, что США "потеряли Индию и Россию". При этом в статье подчеркивается, что "равноправное, стабильное партнерство с такими странами было бы для Запада чем-то новым".Накануне Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая в саммите "двадцатки" в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
