https://ria.ru/20250907/zadanie-2040230738.html
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах - РИА Новости, 07.09.2025
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:37:00+03:00
2025-09-07T02:37:00+03:00
2025-09-07T15:14:00+03:00
общество
россия
новосибирская область
владивосток
сергей кравцов
владислав даванков
сардана авксентьева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039596843_0:194:3032:1899_1920x0_80_0_0_cac3eaaf471b00a20149015465cb191d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя идею отмены домашнего задания в школах. В начале сентября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили Кравцову обращение с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в нынешнем виде и замене их творческими форматами. Они отметили, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности. "Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения", — сказал агентству министр. Кравцов уточнил, что ранее школы могли задавать домашнее задание в любом объеме или не задавать его вообще. "Не было никакого нормирования. Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника", — добавил глава Минпросвещения. Кравцов напомнил, что с 1 сентября были введены единые нормы по выполнению домашнего здания. Роспотребнадзор в конце августа согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/minprosveschenie-2040125251.html
https://ria.ru/20250906/vuzy-2040160209.html
россия
новосибирская область
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039596843_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_4659968675721bbc55c76eed94eae2a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новосибирская область, владивосток, сергей кравцов, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Новосибирская область, Владивосток, Сергей Кравцов, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
Кравцов: домашнее задание является основной частью учебного процесса