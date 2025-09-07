https://ria.ru/20250907/zadanie-2040230738.html

В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя идею отмены домашнего задания в школах. В начале сентября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили Кравцову обращение с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в нынешнем виде и замене их творческими форматами. Они отметили, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности. "Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения", — сказал агентству министр. Кравцов уточнил, что ранее школы могли задавать домашнее задание в любом объеме или не задавать его вообще. "Не было никакого нормирования. Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника", — добавил глава Минпросвещения. Кравцов напомнил, что с 1 сентября были введены единые нормы по выполнению домашнего здания. Роспотребнадзор в конце августа согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

