Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 07.09.2025 (обновлено: 15:14 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/zadanie-2040230738.html
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах - РИА Новости, 07.09.2025
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:37:00+03:00
2025-09-07T15:14:00+03:00
общество
россия
новосибирская область
владивосток
сергей кравцов
владислав даванков
сардана авксентьева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039596843_0:194:3032:1899_1920x0_80_0_0_cac3eaaf471b00a20149015465cb191d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя идею отмены домашнего задания в школах. В начале сентября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили Кравцову обращение с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в нынешнем виде и замене их творческими форматами. Они отметили, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности. "Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения", — сказал агентству министр. Кравцов уточнил, что ранее школы могли задавать домашнее задание в любом объеме или не задавать его вообще. "Не было никакого нормирования. Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника", — добавил глава Минпросвещения. Кравцов напомнил, что с 1 сентября были введены единые нормы по выполнению домашнего здания. Роспотребнадзор в конце августа согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/minprosveschenie-2040125251.html
https://ria.ru/20250906/vuzy-2040160209.html
россия
новосибирская область
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039596843_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_4659968675721bbc55c76eed94eae2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новосибирская область, владивосток, сергей кравцов, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Новосибирская область, Владивосток, Сергей Кравцов, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

Кравцов: домашнее задание является основной частью учебного процесса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который есть во всех странах, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя идею отмены домашнего задания в школах.
В начале сентября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили Кравцову обращение с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в нынешнем виде и замене их творческими форматами. Они отметили, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах
Вчера, 02:37
"Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения", — сказал агентству министр.
Кравцов уточнил, что ранее школы могли задавать домашнее задание в любом объеме или не задавать его вообще.
"Не было никакого нормирования. Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника", — добавил глава Минпросвещения.
Кравцов напомнил, что с 1 сентября были введены единые нормы по выполнению домашнего здания.
Роспотребнадзор в конце августа согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа.
Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка
Вчера, 11:05
 
ОбществоРоссияНовосибирская областьВладивостокСергей КравцовВладислав ДаванковСардана АвксентьеваГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала