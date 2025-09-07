https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040227526.html

В Днепропетровске прогремели новые взрывы

В Днепропетровске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.09.2025

В Днепропетровске прогремели новые взрывы

Очередные взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал".

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал". В субботу "24 канал" указал на взрывы в Днепропетровске. "Снова взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22.51 мск в субботу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

