Подполье рассказало об ударах по цехам производства РСЗО для ВСУ

Удары нанесены по цехам военного и химического производства и по тренировочному лагерю в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T09:23:00+03:00

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по цехам военного и химического производства и по тренировочному лагерю в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сводка ударов по территории Украины - 6 -7 сентября 2025... Днепропетровская область. Удары по цехам военного и химического производства (ракеты РСЗО с кассетными боеприпасами). Самарский район - прилёт по тренировочному лагерю", - сообщил Лебедев.

