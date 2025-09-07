https://ria.ru/20250907/vsu-2040251030.html
Подполье рассказало об ударах по цехам производства РСЗО для ВСУ
Подполье рассказало об ударах по цехам производства РСЗО для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах по цехам производства РСЗО для ВСУ
Удары нанесены по цехам военного и химического производства и по тренировочному лагерю в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по цехам военного и химического производства и по тренировочному лагерю в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сводка ударов по территории Украины - 6 -7 сентября 2025... Днепропетровская область. Удары по цехам военного и химического производства (ракеты РСЗО с кассетными боеприпасами). Самарский район - прилёт по тренировочному лагерю", - сообщил Лебедев.
Новости
ru-RU
