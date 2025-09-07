https://ria.ru/20250907/vsu--2040268035.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 200 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 200 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области."Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
