ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.09.2025 (обновлено: 12:25 07.09.2025)
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 200 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области."Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Запорожская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 200 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области.
"Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьЗапорожская область
 
 
