Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus
Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus - РИА Новости, 07.09.2025
Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus
Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus в ходе визита в КНР была решением российского лидера Владимира Путина
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus в ходе визита в КНР была решением российского лидера Владимира Путина, сообщил его помощник Юрий Ушаков. Об этом он рассказал в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину. "Это решение нашего президента и согласие его друга – премьер-министра Индии", – сказал Ушаков. По его словам, это был определённый жест с российской стороны. "Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю", – отметил Ушаков.
Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus
Ушаков: Путин в Китае сам пригласил Моди ехать на Aurus