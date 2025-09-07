Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus
13:57 07.09.2025
Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus
индия
китай
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus в ходе визита в КНР была решением российского лидера Владимира Путина, сообщил его помощник Юрий Ушаков. Об этом он рассказал в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину. "Это решение нашего президента и согласие его друга – премьер-министра Индии", – сказал Ушаков. По его словам, это был определённый жест с российской стороны. "Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю", – отметил Ушаков.
индия, китай, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Индия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus в ходе визита в КНР была решением российского лидера Владимира Путина, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Об этом он рассказал в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину.
"Это решение нашего президента и согласие его друга – премьер-министра Индии", – сказал Ушаков.
По его словам, это был определённый жест с российской стороны.
"Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю", – отметил Ушаков.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
31 августа, 19:26
 
Индия Китай Юрий Ушаков Владимир Путин Нарендра Моди В мире Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
