Рейтинг@Mail.ru
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040302174.html
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов - РИА Новости, 07.09.2025
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов
Текущая позиция МАГАТЭ лишь способствует продолжению безрассудных нападений Украины на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:57:00+03:00
2025-09-07T17:57:00+03:00
в мире
россия
украина
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Текущая позиция МАГАТЭ лишь способствует продолжению безрассудных нападений Украины на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам дипломата, Москва не полностью удовлетворена позицией Секретариата МАГАТЭ в части, которая касается украинских нападений на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также на Курскую область. Как отметил Ульянов, "они закрывают глаза на преступления, совершённые украинской стороной". "Я бы не сказал, что Рафаэль Гросси принимает чью-либо сторону. Он пытается сохранять равномерную, более или менее равномерную дистанцию ​​между Секретариатом и Москвой, с одной стороны, и Киевом, с другой. Но по сути, да, он и Секретариат, похоже, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на её преступления. И Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несёт ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. Он прекрасно знает, что это сделали украинцы, но отказывается говорить об этом публично. Конечно, такая позиция лишь подтолкнёт Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250906/magate-2040218535.html
https://ria.ru/20250905/aes-2040049342.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов

Ульянов: позиция МАГАТЭ способствует нападению Украины на ядерные объекты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Текущая позиция МАГАТЭ лишь способствует продолжению безрассудных нападений Украины на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, Москва не полностью удовлетворена позицией Секретариата МАГАТЭ в части, которая касается украинских нападений на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также на Курскую область. Как отметил Ульянов, "они закрывают глаза на преступления, совершённые украинской стороной".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударах дронов ВСУ по ЗАЭС
Вчера, 22:29
"Я бы не сказал, что Рафаэль Гросси принимает чью-либо сторону. Он пытается сохранять равномерную, более или менее равномерную дистанцию ​​между Секретариатом и Москвой, с одной стороны, и Киевом, с другой. Но по сути, да, он и Секретариат, похоже, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на её преступления. И Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несёт ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. Он прекрасно знает, что это сделали украинцы, но отказывается говорить об этом публично. Конечно, такая позиция лишь подтолкнёт Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке
5 сентября, 16:54
 
В миреРоссияУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала