Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана
19:17 07.09.2025 (обновлено: 19:39 07.09.2025)
Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.09.2025
в мире
казахстан
сша
дональд трамп
касым-жомарт токаев
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер.По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.
казахстан
сша
в мире, казахстан, сша, дональд трамп, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, США, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер.
По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин
1 августа, 17:10
 
