Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана
Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана - РИА Новости, 07.09.2025
Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.09.2025
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер.По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.
Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана
