СМИ: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС - РИА Новости, 07.09.2025
02:11 07.09.2025 (обновлено: 02:20 07.09.2025)
СМИ: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
СМИ: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
2025-09-07T02:11:00+03:00
2025-09-07T02:20:00+03:00
южная корея
в мире
кндр (северная корея)
сша
дональд трамп
си цзиньпин
ким чен ын
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в октябре в Южной Корее, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в президентской администрации.Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии саммита проводится и ряд министерских мероприятий. Так, с 26 по 28 августа состоялась встреча министров энергетики государств АТЭС.По информации CNN, американский лидер и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце. Телеканал также сообщил о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и Си Цзиньпином во время этого саммита.Американский лидер также мог бы встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не ясно, приедет ли лидер КНДР на саммит, говорится в сообщении CNN.
Южная Корея, В мире, КНДР (Северная Корея), США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в октябре в Южной Корее, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в президентской администрации.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии саммита проводится и ряд министерских мероприятий. Так, с 26 по 28 августа состоялась встреча министров энергетики государств АТЭС.
По информации CNN, американский лидер и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце. Телеканал также сообщил о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и Си Цзиньпином во время этого саммита.
Американский лидер также мог бы встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не ясно, приедет ли лидер КНДР на саммит, говорится в сообщении CNN.
