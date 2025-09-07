СМИ: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

https://ria.ru/20250907/tramp-2040229855.html
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в октябре в Южной Корее, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в президентской администрации.Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии саммита проводится и ряд министерских мероприятий. Так, с 26 по 28 августа состоялась встреча министров энергетики государств АТЭС.По информации CNN, американский лидер и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце. Телеканал также сообщил о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и Си Цзиньпином во время этого саммита.Американский лидер также мог бы встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не ясно, приедет ли лидер КНДР на саммит, говорится в сообщении CNN.
