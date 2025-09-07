https://ria.ru/20250907/teplohod-2040310778.html

В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель

В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель - РИА Новости, 07.09.2025

В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T20:15:00+03:00

2025-09-07T20:15:00+03:00

2025-09-07T20:29:00+03:00

происшествия

финский залив

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040311731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6b10e7e448eb842be648b0b6a629473.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html

финский залив

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, финский залив, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура