В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель - РИА Новости, 07.09.2025
20:15 07.09.2025 (обновлено: 20:29 07.09.2025)
В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель
Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка
происшествия
финский залив
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
финский залив
санкт-петербург
Новости
ru-RU
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
