Бойцы "Востока" освободили Хорошее в Днепропетровской области

2025-09-07T12:24:00+03:00

2025-09-07T12:24:00+03:00

2025-09-07T14:52:00+03:00

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли село Хорошее в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дорожнянки, Успеновки, Червоного в Запорожской области и Новопавловки, Алексеевки в Днепропетровской.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":

