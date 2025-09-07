https://ria.ru/20250907/svo-2040268920.html
Бойцы "Востока" освободили Хорошее в Днепропетровской области
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли село Хорошее в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дорожнянки, Успеновки, Червоного в Запорожской области и Новопавловки, Алексеевки в Днепропетровской.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":
