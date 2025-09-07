https://ria.ru/20250907/svo-2040267420.html
ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:18:00+03:00
2025-09-07T12:18:00+03:00
2025-09-07T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее", — говорится в сводке ведомства.За сутки подразделения группировки атаковали шесть украинских бригад в Запорожской и Днепропетровской областях.ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 200 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.
днепропетровская область
запорожская область
