https://ria.ru/20250907/svo-2040267420.html

ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области

ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:18:00+03:00

2025-09-07T12:18:00+03:00

2025-09-07T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее", — говорится в сводке ведомства.За сутки подразделения группировки атаковали шесть украинских бригад в Запорожской и Днепропетровской областях.ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 200 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область