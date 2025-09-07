Рейтинг@Mail.ru
Немецкий производитель стали призвал ЕС к защите внутреннего производства
07.09.2025
Немецкий производитель стали призвал ЕС к защите внутреннего производства
Немецкий производитель стали призвал ЕС к защите внутреннего производства - РИА Новости, 07.09.2025
Немецкий производитель стали призвал ЕС к защите внутреннего производства
Крупнейший немецкий производитель стали ThyssenKrupp AG призвал к защите внутреннего производителя на фоне угрозы краха индустрии из-за пошлин президента США... РИА Новости, 07.09.2025
Немецкий производитель стали призвал ЕС к защите внутреннего производства

Немецкий производитель стали ThyssenKrupp призвал ЕС к защите производства

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Крупнейший немецкий производитель стали ThyssenKrupp AG призвал к защите внутреннего производителя на фоне угрозы краха индустрии из-за пошлин президента США Дональда Трампа и дешевой китайской продукции, пишет газета Financial Times со ссылкой на топ-менеджера компании Ильзе Хенне.
"Нам нужна защита, иначе мы не выживем как сталелитейная отрасль", - заявила Хенне газете, подчеркнув, что ключевые отрасли европейской промышленности полагаются на сталелитейную, например автомобилестроение.
Хенне высказалась за введение пошлин на импортируемую в ЕС сталь, однако, как сообщает газета, отказалась назвать их размер, который позволил бы сохранить индустрию.
Financial Times подчеркивает, что европейская сталелитейная промышленность переживала проблемы еще до введения пошлин Трампом, однако именно пошлины против других стран, включая Китай, вызвали беспокойство, что рынок ЕС окажется переполнен большим количеством дешевого металла, перенаправленного с рынков Штатов.
Как сообщает газета, Еврокомиссия старалась добиться от США снижения американских пошлин на сталь и алюминий в рамках торгового соглашения, однако в этом не преуспела.
"Крайне сомнительно, что какие-либо (тарифные квоты) или существенные льготы будут предоставлены со стороны США в ближайшем будущем, если вообще будут предоставлены... Фактически сталелитейная промышленность ЕС находится в худшем состоянии, нежели остальные отрасли промышленности ЕС", - приводит Financial Times цитаты из письма Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), отправленного в сентябре главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Ранее Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщала, что ЕС готовит экстренные меры поддержки производства алюминия из-за негативного эффекта введенных США пошлин.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
