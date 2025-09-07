https://ria.ru/20250907/rogov-2040246762.html

ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли много живой силы и техники под Зеленым Гаем, провалив попытку контратаки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной", - сказал Рогов. По его словам, противник понес весомые потери в живой силе и военной технике и был вынужден отступить.

