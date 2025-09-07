Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 07.09.2025
ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли много живой силы и техники под Зеленым Гаем, провалив попытку контратаки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной", - сказал Рогов. По его словам, противник понес весомые потери в живой силе и военной технике и был вынужден отступить.
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли много живой силы и техники под Зеленым Гаем, провалив попытку контратаки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной", - сказал Рогов.
По его словам, противник понес весомые потери в живой силе и военной технике и был вынужден отступить.
Специальная военная операция на Украине
 
 
