https://ria.ru/20250907/putin-2040268454.html

Путин высказался о фестивале "Белый пароход"

Путин высказался о фестивале "Белый пароход" - РИА Новости, 07.09.2025

Путин высказался о фестивале "Белый пароход"

Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:23:00+03:00

2025-09-07T12:23:00+03:00

2025-09-07T12:23:00+03:00

культура

владимир путин

россия

владивосток

санкт-петербург

большой театр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им осуществить заветную мечту, отметил в приветствии участникам, организаторам и гостям проекта президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья! Приветствую вас в легендарном Большом театре России на гала-концерте XX юбилейного детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый пароход". Отрадно, что ваш проект развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов нашей огромной страны, помогает им осуществить заветную мечту, открывает дорогу в мир большого искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что, выступая на престижных концертных площадках от Владивостока до Санкт-Петербурга и Москвы, ребята приобщаются к настоящему творчеству, получают уроки мастерства у известных музыкантов, артистов, исполнителей, и конечно, в ходе насыщенной культурной программы знакомятся с историей и достопримечательностями нашей столицы, других российских городов. "Убеждён, что "Белый пароход" продолжит своё уверенное плавание, принимая на борт новых одарённых мальчишек и девчонок. Желаю вам всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20250822/putin-2037064787.html

https://ria.ru/20250711/putin-2028674927.html

россия

владивосток

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, владивосток, санкт-петербург, большой театр, общество