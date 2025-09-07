Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о фестивале "Белый пароход" - РИА Новости, 07.09.2025
Культура
 
12:23 07.09.2025
Путин высказался о фестивале "Белый пароход"
Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им...
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им осуществить заветную мечту, отметил в приветствии участникам, организаторам и гостям проекта президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья! Приветствую вас в легендарном Большом театре России на гала-концерте XX юбилейного детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый пароход". Отрадно, что ваш проект развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов нашей огромной страны, помогает им осуществить заветную мечту, открывает дорогу в мир большого искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что, выступая на престижных концертных площадках от Владивостока до Санкт-Петербурга и Москвы, ребята приобщаются к настоящему творчеству, получают уроки мастерства у известных музыкантов, артистов, исполнителей, и конечно, в ходе насыщенной культурной программы знакомятся с историей и достопримечательностями нашей столицы, других российских городов. "Убеждён, что "Белый пароход" продолжит своё уверенное плавание, принимая на борт новых одарённых мальчишек и девчонок. Желаю вам всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им осуществить заветную мечту, отметил в приветствии участникам, организаторам и гостям проекта президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в легендарном Большом театре России на гала-концерте XX юбилейного детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый пароход". Отрадно, что ваш проект развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов нашей огромной страны, помогает им осуществить заветную мечту, открывает дорогу в мир большого искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"
22 августа, 20:27
Президент отметил, что, выступая на престижных концертных площадках от Владивостока до Санкт-Петербурга и Москвы, ребята приобщаются к настоящему творчеству, получают уроки мастерства у известных музыкантов, артистов, исполнителей, и конечно, в ходе насыщенной культурной программы знакомятся с историей и достопримечательностями нашей столицы, других российских городов.
"Убеждён, что "Белый пароход" продолжит своё уверенное плавание, принимая на борт новых одарённых мальчишек и девчонок. Желаю вам всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"
11 июля, 19:57
 
