Путин высказался о фестивале "Белый пароход"
Путин высказался о фестивале "Белый пароход" - РИА Новости, 07.09.2025
Путин высказался о фестивале "Белый пароход"
Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:23:00+03:00
2025-09-07T12:23:00+03:00
2025-09-07T12:23:00+03:00
культура
владимир путин
россия
владивосток
санкт-петербург
большой театр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отрадно, что детский благотворительный фестиваль "Белый пароход" развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов, помогает им осуществить заветную мечту, отметил в приветствии участникам, организаторам и гостям проекта президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья! Приветствую вас в легендарном Большом театре России на гала-концерте XX юбилейного детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый пароход". Отрадно, что ваш проект развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов нашей огромной страны, помогает им осуществить заветную мечту, открывает дорогу в мир большого искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что, выступая на престижных концертных площадках от Владивостока до Санкт-Петербурга и Москвы, ребята приобщаются к настоящему творчеству, получают уроки мастерства у известных музыкантов, артистов, исполнителей, и конечно, в ходе насыщенной культурной программы знакомятся с историей и достопримечательностями нашей столицы, других российских городов. "Убеждён, что "Белый пароход" продолжит своё уверенное плавание, принимая на борт новых одарённых мальчишек и девчонок. Желаю вам всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
россия
владивосток
санкт-петербург
