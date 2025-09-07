Рейтинг@Mail.ru
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР - РИА Новости, 07.09.2025
12:20 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/putin-2040267890.html
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР - РИА Новости, 07.09.2025
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР
Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:20:00+03:00
2025-09-07T12:20:00+03:00
в мире
китай
пекин
кндр (северная корея)
владимир путин
си цзиньпин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:3322:1868_1920x0_80_0_0_48c8c3afc21f08f0bbcfa2495e7af52b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и поговорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. "Впервые в эфире. Перед началом парада у Путина сразу - разговор с лидером КНДР и здесь же - подробное общение с главой Китая", - сообщил журналист. Общение с Ким Чен Ыном перед парадом состоялось "на ногах", а с лидером Китая Путин общался сидя, в зоне ожидания для высоких гостей парада. Обе встречи прошли в присутствии переводчиков. Журналист также особо отметил работу переводчика на переговорах президента России и председателя КНР: переведя фразу, тот скрывался из кадра за креслом Путина. Кроме этого, на новых кадрах с парада в Пекине видно, что лидер КНДР Ким Чен Ын на трибуне обмахивается веером, спасаясь от жары, а председатель КНР Си Цзиньпин успевает пригубить напиток из чашки перед тем, как отправиться принимать парад. Ранее РИА Новости сообщало, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия главами государств они посетили торжественный прием. Состоялись и отдельные официальные переговоры Путина с каждым из двух лидеров.
https://ria.ru/20250904/kitay-2039542024.html
китай
пекин
кндр (северная корея)
в мире, китай, пекин, кндр (северная корея), владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын
В мире, Китай, Пекин, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР

Путин перед началом парада в Пекине общался с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и поговорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
"Впервые в эфире. Перед началом парада у Путина сразу - разговор с лидером КНДР и здесь же - подробное общение с главой Китая", - сообщил журналист.
Общение с Ким Чен Ыном перед парадом состоялось "на ногах", а с лидером Китая Путин общался сидя, в зоне ожидания для высоких гостей парада. Обе встречи прошли в присутствии переводчиков.
Журналист также особо отметил работу переводчика на переговорах президента России и председателя КНР: переведя фразу, тот скрывался из кадра за креслом Путина.
Кроме этого, на новых кадрах с парада в Пекине видно, что лидер КНДР Ким Чен Ын на трибуне обмахивается веером, спасаясь от жары, а председатель КНР Си Цзиньпин успевает пригубить напиток из чашки перед тем, как отправиться принимать парад.
Ранее РИА Новости сообщало, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия главами государств они посетили торжественный прием. Состоялись и отдельные официальные переговоры Путина с каждым из двух лидеров.
В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"
