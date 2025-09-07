https://ria.ru/20250907/putin-2040267890.html
Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и поговорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. "Впервые в эфире. Перед началом парада у Путина сразу - разговор с лидером КНДР и здесь же - подробное общение с главой Китая", - сообщил журналист. Общение с Ким Чен Ыном перед парадом состоялось "на ногах", а с лидером Китая Путин общался сидя, в зоне ожидания для высоких гостей парада. Обе встречи прошли в присутствии переводчиков. Журналист также особо отметил работу переводчика на переговорах президента России и председателя КНР: переведя фразу, тот скрывался из кадра за креслом Путина. Кроме этого, на новых кадрах с парада в Пекине видно, что лидер КНДР Ким Чен Ын на трибуне обмахивается веером, спасаясь от жары, а председатель КНР Си Цзиньпин успевает пригубить напиток из чашки перед тем, как отправиться принимать парад. Ранее РИА Новости сообщало, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия главами государств они посетили торжественный прием. Состоялись и отдельные официальные переговоры Путина с каждым из двух лидеров.
