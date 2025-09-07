https://ria.ru/20250907/putin-2040267890.html

Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР

Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР - РИА Новости, 07.09.2025

Путин перед началом парада в Пекине общался с лидерами Китая и КНДР

Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:20:00+03:00

2025-09-07T12:20:00+03:00

2025-09-07T12:20:00+03:00

в мире

китай

пекин

кндр (северная корея)

владимир путин

си цзиньпин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:3322:1868_1920x0_80_0_0_48c8c3afc21f08f0bbcfa2495e7af52b.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине подробно пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и поговорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. "Впервые в эфире. Перед началом парада у Путина сразу - разговор с лидером КНДР и здесь же - подробное общение с главой Китая", - сообщил журналист. Общение с Ким Чен Ыном перед парадом состоялось "на ногах", а с лидером Китая Путин общался сидя, в зоне ожидания для высоких гостей парада. Обе встречи прошли в присутствии переводчиков. Журналист также особо отметил работу переводчика на переговорах президента России и председателя КНР: переведя фразу, тот скрывался из кадра за креслом Путина. Кроме этого, на новых кадрах с парада в Пекине видно, что лидер КНДР Ким Чен Ын на трибуне обмахивается веером, спасаясь от жары, а председатель КНР Си Цзиньпин успевает пригубить напиток из чашки перед тем, как отправиться принимать парад. Ранее РИА Новости сообщало, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия главами государств они посетили торжественный прием. Состоялись и отдельные официальные переговоры Путина с каждым из двух лидеров.

https://ria.ru/20250904/kitay-2039542024.html

китай

пекин

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, кндр (северная корея), владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын