Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, прыгнут с парашютом
общество
республика бурятия
волгоград
владимир путин
алексей цыденов
УЛАН-УДЭ, 7 сен — РИА Новости. Рассказавшие на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщил глава республики Алексей Цыденов. На встрече с курсантами центра "Воин" на Восточном экономическом форуме Путин удивился, узнав, что сестрам-школьницам из Бурятии, вес каждой из которых 56 килограммов, разрешили прыгать с парашютом. В воскресенье Цыденов встретился с девочками. "Поручил совместно с Центром "ВОИН" и нашими десантниками 11-й ОДШБ организовать для них полноценную подготовку. Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре "Зарница". Мечты должны сбываться, особенно если это мечты смелых, целеустремленных жителей Бурятии", — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
республика бурятия
волгоград
