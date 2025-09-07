Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 07.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
днепропетровская область
донецкая народная республика
безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

Пушилин: российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Бойцы "Востока" освободили Хорошее в Днепропетровской области
Бойцы "Востока" освободили Хорошее в Днепропетровской области
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
 
 
