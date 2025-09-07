https://ria.ru/20250907/pushilin-2040312871.html
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T20:39:00+03:00
2025-09-07T20:39:00+03:00
2025-09-07T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/svo-2040268920.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин: российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области