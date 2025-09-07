Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

https://ria.ru/20250907/pushilin-2040312871.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Юг республики уже полностью освобожден... Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

