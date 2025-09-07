https://ria.ru/20250907/preimuschestvo-2040258059.html
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut - РИА Новости, 07.09.2025
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T10:32:00+03:00
2025-09-07T10:32:00+03:00
2025-09-07T10:32:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
автоваз
azimut
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_0:220:3009:1913_1920x0_80_0_0_7f8a865e6ade55e93cb6751722c4528b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов, и рассказал об их конкурентных преимуществах. "И Iskra, и Azimut – это результаты планомерной работы "АвтоВАЗа" над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично ещё на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте", - поделился министр. Он отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счёт высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе II и III квартала того же года. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040225778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_53e4445e9be42c543817483db12b96b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон алиханов, автоваз, azimut, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Россия, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Azimut, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut
Алиханов: Lada Iskra и Azimut конкурентоспособны в своем сегменте