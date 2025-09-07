https://ria.ru/20250907/peterburg-2040267167.html

В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

