https://ria.ru/20250907/peterburg-2040267167.html
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера - РИА Новости, 07.09.2025
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:17:00+03:00
2025-09-07T12:17:00+03:00
2025-09-07T12:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/25/1555202589_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_22ffbaf41bef17d2d216e25f6cde3802.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250907/peterburg-2040266020.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/25/1555202589_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_41ac0011203391404d3374eb48e45798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
Прокуратура проводит проверку после столкновения катеров у Дворцового моста