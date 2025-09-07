Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера - РИА Новости, 07.09.2025
12:17 07.09.2025
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера
Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 07.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

Прокуратура проводит проверку после столкновения катеров у Дворцового моста

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Власти Петербурга назвали причину неприятного запаха в городе
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
