Власти Петербурга назвали причину неприятного запаха в городе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Резкий химический запах в Петербурге связан с безветренной погодой, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности."Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях — сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов", — говорится в релизе в его Telegram-канале. После этого в городе провели исследование атмосферного воздуха, оно не выявило превышений предельно допустимых концентраций химических веществ, а также аварий и пожаров. Данные со станции контроля воздуха "Минерала" подтверждают, что показатели в пределах нормы.Власти предупредили, что неприятный запах может сохраняться до 9 сентября, экологические службы следят за ситуацией.

