14:54 07.09.2025 (обновлено: 17:17 07.09.2025)
Эрдоган в Китае по-турецки поздоровался с Песковым
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае поздоровался с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, по-турецки спросив, как его дела.Соответствующие кадры опубликовал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин."Песков! Как дела? Хорошо?" - спросил Эрдоган по-турецки.Саммит ШОС прошёл в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.Ранее Песков, свободно владеющий турецким языком, рассказывал, что не помогает с переводами во время визитов главы Турции Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
Эрдоган в Китае по-турецки поздоровался с Песковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае поздоровался с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, по-турецки спросив, как его дела.
Соответствующие кадры опубликовал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
"Песков! Как дела? Хорошо?" - спросил Эрдоган по-турецки.
Саммит ШОС прошёл в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.
Ранее Песков, свободно владеющий турецким языком, рассказывал, что не помогает с переводами во время визитов главы Турции Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
