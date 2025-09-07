https://ria.ru/20250907/peskov-2040281673.html

Эрдоган в Китае по-турецки поздоровался с Песковым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае поздоровался с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, по-турецки спросив, как его дела.Соответствующие кадры опубликовал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин."Песков! Как дела? Хорошо?" - спросил Эрдоган по-турецки.Саммит ШОС прошёл в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.Ранее Песков, свободно владеющий турецким языком, рассказывал, что не помогает с переводами во время визитов главы Турции Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.

