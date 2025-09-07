https://ria.ru/20250907/pensii-2040231073.html

Назван регион с наибольшими пенсиями в России

Назван регион с наибольшими пенсиями в России - РИА Новости, 07.09.2025

Назван регион с наибольшими пенсиями в России

Наибольшие в России пенсии выплачивают в Чукотском автономном округе, они составляют в среднем около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году, следует из данных... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T02:47:00+03:00

2025-09-07T02:47:00+03:00

2025-09-07T03:06:00+03:00

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наибольшие в России пенсии выплачивают в Чукотском автономном округе, они составляют в среднем около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным за 2025 год, средняя пенсия в Чукотском автономном округе составляет 38 173 рубля в месяц. Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше. Чуть меньше средняя пенсия в Ненецком автономном округе - 34 823 рубля, а также в Камчатском крае - 34 240 рублей. В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ с размером выплат в 33 855 рублей. Наименьшие пенсии платят в Республике Дагестан - в среднем 17 053 рубля, в Кабардино-Балкарской Республике - 17 594 рубля и в Республике Ингушетия - 17 931 рублей.

https://ria.ru/20250902/pensiya-2038962194.html

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, камчатский край