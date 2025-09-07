https://ria.ru/20250907/patrushev-2040291223.html

Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев

Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Комментируя газете "Коммерсант" ход расследования теракта на "Северных потоках", Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО. У Великобритании есть диверсанты, способные действовать на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, отметил Патрушев. "Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова", - сказал он. Он добавил, что диверсии на газопроводах стали прологом к началу нового витка напряженности на Балтике. "Известно, что диверсии на "Северных потоках" стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны", - подчеркнул Патрушев. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

