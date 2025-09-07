https://ria.ru/20250907/patrushev--2040280876.html
Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков"
2025-09-07T14:39:00+03:00
россия
украина
в мире
германия
сша
николай патрушев
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданами Украины."Детали операции общественность узнает, как правило, от нелепых вбросов в прессу", — заявил он в колонке для издания "Коммерсантъ".Патрушев отметил, что не знает, на кого рассчитаны утечки в прессу о роли украинцев в теракте, но, по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов. "Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?" — задался вопросом Патрушев.Помощник президента подчеркнул, что однозначно, речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. "Уничтожение участка подводного трубопровода – сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае "Северных потоков", очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря", — сказал он.Далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию, подчеркнул председатель Морской коллегии."Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны", — отметил Патрушев.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные о ходе расследования взрывов, но ни разу их не получила.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
