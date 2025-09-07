Рейтинг@Mail.ru
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти
16:28 07.09.2025
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти
Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК.
экономика
россия
саудовская аравия
опек
оаэ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство. "Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.
россия
саудовская аравия
оаэ
экономика, россия, саудовская аравия, опек, оаэ
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, ОАЭ
Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти

Страны ОПЕК+ подтвердили, что продолжат компенсировать перепроизводство нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство.
"Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Россия увеличит в октябре нефтедобычу без учета плана компенсаций
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияОПЕКОАЭ
 
 
