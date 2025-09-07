https://ria.ru/20250907/opek-2040294060.html

Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти

Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти - РИА Новости, 07.09.2025

Страны ОПЕК+ продолжат компенсировать любое перепроизводство нефти

Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T16:28:00+03:00

2025-09-07T16:28:00+03:00

2025-09-07T16:28:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

опек

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776509_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5a9ef8e0467199ab76bf9a85e1941ee3.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+ подтвердили намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января 2024 года, сообщил ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это позволит странам быстрее компенсировать ранее допущенное перепроизводство. "Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250907/neft-2040292339.html

россия

саудовская аравия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, саудовская аравия, опек, оаэ