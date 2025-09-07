https://ria.ru/20250907/opasnost-2040247003.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T08:56:00+03:00

2025-09-07T08:56:00+03:00

2025-09-07T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

аннинский район

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cd8f6bc0a6bb40a40eba579eb5ca0ddc.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в субботу в 19.43 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью на территории пяти районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 БПЛА. К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что оперативные службы на местах продолжают устанавливать повреждения, в Аннинском районе пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки, в двух частных домах выбиты окна, ремонта требуют кровля и крыльцо. Кроме того, ещё в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередач.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

аннинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, аннинский район, александр гусев (губернатор)