В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе,... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в субботу в 19.43 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью на территории пяти районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 БПЛА. К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что оперативные службы на местах продолжают устанавливать повреждения, в Аннинском районе пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки, в двух частных домах выбиты окна, ремонта требуют кровля и крыльцо. Кроме того, ещё в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередач.
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили объявленную днем ранее опасность атаки БПЛА