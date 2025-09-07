Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/opasnost-2040247003.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:56:00+03:00
2025-09-07T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
аннинский район
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cd8f6bc0a6bb40a40eba579eb5ca0ddc.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в субботу в 19.43 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью на территории пяти районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 БПЛА. К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что оперативные службы на местах продолжают устанавливать повреждения, в Аннинском районе пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки, в двух частных домах выбиты окна, ремонта требуют кровля и крыльцо. Кроме того, ещё в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередач.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
аннинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_2d0284b87d43a87827f58755dd888446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, аннинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Аннинский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили объявленную днем ранее опасность атаки БПЛА

© iStock.com / Marina DenisenkoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© iStock.com / Marina Denisenko
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в субботу в 19.43 мск.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью на территории пяти районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 БПЛА. К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжёлые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что оперативные службы на местах продолжают устанавливать повреждения, в Аннинском районе пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки, в двух частных домах выбиты окна, ремонта требуют кровля и крыльцо. Кроме того, ещё в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередач.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАннинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала