Союзники прислушиваются к Киеву все меньше, заявил постпред Украины в ООН - РИА Новости, 07.09.2025
18:50 07.09.2025
Союзники прислушиваются к Киеву все меньше, заявил постпред Украины в ООН
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Союзники прислушиваются к Украине все меньше и недостаточно воздействуют на Россию, считает постпред Украины при ООН Андрей Мельник. "Наши друзья слушают нас всё меньше. Когда находишься в этом кругу, всегда совершенно точно знаешь, что скажут союзники. Там постоянно жалуются, выражают очевидное, но практически ничего не делается, чтобы ... принудить Россию к миру", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern. Дипломат рассказал, что сам выступает за переговоры с Россией с февраля 2024 года. Тогда, по словам Мельника, после "излишне высоких ожиданий" от планов Украины по контрнаступлению, он стал единственным, кто высказывался за проведение предварительных переговоров с Москвой, чтобы выяснить, существует ли готовность к компромиссу. Эту свою позицию он озвучивал также европейским союзникам. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе 2024 года Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший на тот момент министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Союзники прислушиваются к Украине все меньше и недостаточно воздействуют на Россию, считает постпред Украины при ООН Андрей Мельник.
"Наши друзья слушают нас всё меньше. Когда находишься в этом кругу, всегда совершенно точно знаешь, что скажут союзники. Там постоянно жалуются, выражают очевидное, но практически ничего не делается, чтобы ... принудить Россию к миру", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern.
Дипломат рассказал, что сам выступает за переговоры с Россией с февраля 2024 года. Тогда, по словам Мельника, после "излишне высоких ожиданий" от планов Украины по контрнаступлению, он стал единственным, кто высказывался за проведение предварительных переговоров с Москвой, чтобы выяснить, существует ли готовность к компромиссу. Эту свою позицию он озвучивал также европейским союзникам.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе 2024 года Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший на тот момент министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"
