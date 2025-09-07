Рейтинг@Mail.ru
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:19 07.09.2025 (обновлено: 00:10 08.09.2025)
https://ria.ru/20250907/luna-2040322663.html
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России - РИА Новости, 08.09.2025
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России
Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которую также называют кукурузной, наблюдается из разных регионов России, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T23:19:00+03:00
2025-09-08T00:10:00+03:00
наука
луна
дальний восток
урал
сергей язев
институт космических исследований
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040325335_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_7f22115b6dddd0c6ab7d7fb8d53afe40.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которую также называют кукурузной, наблюдается из разных регионов России, передают корреспонденты РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости делятся своими наблюдениями начавшегося полного лунного затмения с Дальнего Востока, Урала, Северного Кавказа, из Москвы, Крыма, Сибири, Чечни, а также из Новгородской, Курской и Брянской областей. В воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название "кукурузной". К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом. По расчетам астрономов, полное лунное затмение началось в 19.26 мск, луна полностью погрузилась в земную тень и окрасилась в красный цвет в 20.31 мск, а в 21.53 начала выходить из тени. Затмение можно наблюдать на большей части России. Как ранее пояснял РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев, солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой.
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
луна
дальний восток
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040325335_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_94679a132e9695dc779db0808387ca0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, дальний восток, урал, сергей язев, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Луна, Дальний Восток, Урал, Сергей Язев, Институт космических исследований, Российская академия наук
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России

Появились кадры лунного затмения из разных регионов РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которую также называют кукурузной, наблюдается из разных регионов России, передают корреспонденты РИА Новости.
Корреспонденты РИА Новости делятся своими наблюдениями начавшегося полного лунного затмения с Дальнего Востока, Урала, Северного Кавказа, из Москвы, Крыма, Сибири, Чечни, а также из Новгородской, Курской и Брянской областей.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛуна во время начальной фазы полного затмения в небе в окрестностях Красноярска. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
Лунное затмение
Луна во время начальной фазы полного затмения в небе в окрестностях Красноярска. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
Полное лунное затмение
Полное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
Полное лунное затмение
Полное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение в Казани. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
Полное лунное затмение
Полное лунное затмение в Казани. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 4
Луна во время начальной фазы полного затмения в небе в окрестностях Красноярска. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Полное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
Полное лунное затмение в Москве. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
Полное лунное затмение в Казани. Лунное затмение – это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 4
В воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название "кукурузной". К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом. По расчетам астрономов, полное лунное затмение началось в 19.26 мск, луна полностью погрузилась в земную тень и окрасилась в красный цвет в 20.31 мск, а в 21.53 начала выходить из тени. Затмение можно наблюдать на большей части России.
Как ранее пояснял РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев, солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой.
Полнолуния 2025 года
Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы
5 февраля, 17:48
 
НаукаЛунаДальний ВостокУралСергей ЯзевИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала