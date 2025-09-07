https://ria.ru/20250907/luna-2040322663.html

Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России

Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России - РИА Новости, 08.09.2025

Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России

Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которую также называют кукурузной, наблюдается из разных регионов России, передают корреспонденты РИА Новости.

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которую также называют кукурузной, наблюдается из разных регионов России, передают корреспонденты РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости делятся своими наблюдениями начавшегося полного лунного затмения с Дальнего Востока, Урала, Северного Кавказа, из Москвы, Крыма, Сибири, Чечни, а также из Новгородской, Курской и Брянской областей. В воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название "кукурузной". К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом. По расчетам астрономов, полное лунное затмение началось в 19.26 мск, луна полностью погрузилась в земную тень и окрасилась в красный цвет в 20.31 мск, а в 21.53 начала выходить из тени. Затмение можно наблюдать на большей части России. Как ранее пояснял РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев, солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой.

