Над Евразией восходит Кукурузная Луна
Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна, которая получила такое название благодаря североамериканским индейцам и фермерам, сообщает Лаборатория солнечной РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна, которая получила такое название благодаря североамериканским индейцам и фермерам, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Над Евразийским континентом в данный момент восходит (а в восточных частях страны уже взошла) полная сентябрьская Луна, которая благодаря неисчерпаемой фантазии североамериканских индейцев и фермеров получила название кукурузной", - говорится в сообщении. По словам ученых, с 19.27 по московскому времени Луна из полной начнёт превращаться в полумесяц, а с 20.30 до 21.53 полностью погрузится в тень Земли на 83 минуты. К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом.
Кукурузная Луна над Евразией
Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название кукурузной, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Корреспонденты РИА Новости делятся фото и видео начавшегося лунного затмения с Дальнего Востока, Урала и из Москвы, а также даже из Каира.
