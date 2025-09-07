https://ria.ru/20250907/luna-2040316062.html

Над Евразией восходит Кукурузная Луна

Над Евразией восходит Кукурузная Луна - РИА Новости, 07.09.2025

Над Евразией восходит Кукурузная Луна

Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна, которая получила такое название благодаря североамериканским индейцам и фермерам, сообщает Лаборатория солнечной РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:04:00+03:00

2025-09-07T21:04:00+03:00

2025-09-07T21:04:00+03:00

в мире

луна

евразия

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040315169_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_438049c2af08b5344aa14e587d8cc443.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна, которая получила такое название благодаря североамериканским индейцам и фермерам, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Над Евразийским континентом в данный момент восходит (а в восточных частях страны уже взошла) полная сентябрьская Луна, которая благодаря неисчерпаемой фантазии североамериканских индейцев и фермеров получила название кукурузной", - говорится в сообщении. По словам ученых, с 19.27 по московскому времени Луна из полной начнёт превращаться в полумесяц, а с 20.30 до 21.53 полностью погрузится в тень Земли на 83 минуты. К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом.

https://ria.ru/20250901/kogda-novolunie-v-sentyabre-2038937999.html

луна

евразия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кукурузная Луна над Евразией Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название кукурузной, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Корреспонденты РИА Новости делятся фото и видео начавшегося лунного затмения с Дальнего Востока, Урала и из Москвы, а также даже из Каира. 2025-09-07T21:04 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луна, евразия, земля, российская академия наук