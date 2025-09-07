Рейтинг@Mail.ru
Лавров объяснил, что означает совместное фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
16:14 07.09.2025
Лавров объяснил, что означает совместное фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
Лавров объяснил, что означает совместное фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по многим направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Демонстрация... РИА Новости, 07.09.2025
в мире
сергей лавров
россия
индия
китай
си цзиньпин
шос
нарендра моди
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по многим направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", — сказал министр, комментируя совместную фотографию лидеров. Лавров добавил, что совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения. На саммите ШОС Путин, Моди и Си Цзиньпин сделали совместную фотографию.
в мире, сергей лавров, россия, индия, китай, си цзиньпин, шос, нарендра моди
В мире, Сергей Лавров, Россия, Индия, Китай, Си Цзиньпин, ШОС, Нарендра Моди
Лавров объяснил, что означает совместное фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Лавров: РФ, Индия и КНР осознают общность своих интересов по разным направлениям

© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Narendra Modi/X
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по многим направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", — сказал министр, комментируя совместную фотографию лидеров.
Лавров добавил, что совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения.

На саммите ШОС Путин, Моди и Си Цзиньпин сделали совместную фотографию.
В мире, Сергей Лавров, Россия, Индия, Китай, Си Цзиньпин, ШОС, Нарендра Моди
 
 
