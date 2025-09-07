https://ria.ru/20250907/khod-2040278768.html

Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря

2025-09-07T14:14:00+03:00

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская патриархия

русская православная церковь

общество

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общемосковский крестный ход с участием тысяч верующих завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости.Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя, в нем приняли участие более 40 тысяч человек. Общая длина маршрута составила около шести километров.После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.До начала шествия он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), нынешнее мероприятие стало возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых.Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

москва

Крестный ход в Москве Крестный ход в Москве 2025-09-07T14:14 true PT1M46S

Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл, проходит в столице, передает корреспондент РИА Новости. Процессия выдвинулась от храма Христа Спасителя и направится в сторону Новодевичьего монастыря. 2025-09-07T14:14 true PT0M13S

