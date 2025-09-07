Рейтинг@Mail.ru
Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря
14:14 07.09.2025 (обновлено: 16:53 07.09.2025)
Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря
Общемосковский крестный ход с участием тысяч верующих завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общемосковский крестный ход с участием тысяч верующих завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости.Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя, в нем приняли участие более 40 тысяч человек. Общая длина маршрута составила около шести километров.После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.До начала шествия он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), нынешнее мероприятие стало возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых.Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общемосковский крестный ход с участием тысяч верующих завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя, в нем приняли участие более 40 тысяч человек. Общая длина маршрута составила около шести километров.
Общемосковский крестный ход
В столице состоялся общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских святых.

Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

В столице состоялся общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских святых.

Верующие прошествовали от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила шесть километров.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Верующие прошествовали от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила шесть километров.

Впервые молитвенное шествие состоялось в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Впервые молитвенное шествие состоялось в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов.

Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.

На фото: божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Божественная литургия в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

На фото: божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Москва является по-настоящему православным городом.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Москва является по-настоящему православным городом.

По завершении крестного хода был отслужен краткий молебен.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

По завершении крестного хода был отслужен краткий молебен.

В молитвенном шествии приняли участие до 40 тысяч человек.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

В молитвенном шествии приняли участие до 40 тысяч человек.

После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.
До начала шествия он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.
Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), нынешнее мероприятие стало возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых.
Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл
