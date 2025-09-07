В столице состоялся общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских святых.
Верующие прошествовали от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила шесть километров.
Впервые молитвенное шествие состоялось в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов.
Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.
На фото: божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Москва является по-настоящему православным городом.
По завершении крестного хода был отслужен краткий молебен.
В молитвенном шествии приняли участие до 40 тысяч человек.
