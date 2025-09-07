Рейтинг@Mail.ru
Общемосковский крестный ход - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:55 07.09.2025 (обновлено: 17:56 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/khod-2040275719.html
Общемосковский крестный ход
Общемосковский крестный ход - РИА Новости, 07.09.2025
Общемосковский крестный ход
РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:55:00+03:00
2025-09-07T17:56:00+03:00
фото
религия
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040272314_0:89:3326:1960_1920x0_80_0_0_5c90ef15fa10a6ee68b227cc8e7dbf8f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040272314_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_89300bb4f569a56feba080843fa68457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Фото, Религия, Московский Патриархат, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Общемосковский крестный ход

Читать ria.ru в
Дзен
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В столице состоялся общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских святых.

Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

В столице состоялся общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских святых.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Верующие прошествовали от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила шесть километров.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Верующие прошествовали от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила шесть километров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Впервые молитвенное шествие состоялось в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Впервые молитвенное шествие состоялось в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Божественная литургия в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

На фото: божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Москва является по-настоящему православным городом.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Москва является по-настоящему православным городом.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По завершении крестного хода был отслужен краткий молебен.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

По завершении крестного хода был отслужен краткий молебен.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В молитвенном шествии приняли участие до 40 тысяч человек.

Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве

В молитвенном шествии приняли участие до 40 тысяч человек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РелигияФотоМосковский ПатриархатПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала