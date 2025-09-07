В Киеве загорелось здание правительства
Пожар в правительственном здании в Киеве
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре Киева утром в воскресенье загорелось здание правительства, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Печерском районе <...> горит здание кабмина", — сообщил он в Telegram со ссылкой на источники.
Задымление в правительственном здании в Киеве
© Фото : Страна.ua
Задымление в правительственном здании в Киеве
Издание "Страна.ua" опубликовало фотографию пожара, на ней виден дым над площадью Независимости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Печерском районе произошло возгорание в правительственном здании, на месте работают пожарные службы.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, поразив военные объекты и логистику ВСУ. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в Киеве и Киевской области.
Дым над Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом
В ответ на атаки по гражданским объектам армия регулярно наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
