В Киеве загорелось здание правительства

В Киеве загорелось здание правительства - РИА Новости, 07.09.2025

В Киеве загорелось здание правительства

В центре Киева утром в воскресенье загорелось здание правительства, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T07:43:00+03:00

2025-09-07T07:43:00+03:00

2025-09-07T10:20:00+03:00

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре Киева утром в воскресенье загорелось здание правительства, передает украинский телеканал "Общественное"."В Печерском районе <...> горит здание кабмина", — сообщил он в Telegram со ссылкой на источники.Издание "Страна.ua" опубликовало фотографию пожара, на ней виден дым над площадью Независимости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Печерском районе произошло возгорание в правительственном здании, на месте работают пожарные службы.Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, поразив военные объекты и логистику ВСУ. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия атаковала завод и ангары по ремонту тяжелой техники и самолетов в Киеве и Киевской области.В ответ на атаки по гражданским объектам армия регулярно наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

