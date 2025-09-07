Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/granitsy-2040257157.html
СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы
СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы - РИА Новости, 07.09.2025
СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы
Первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу функционирования пограничного КПП Маргара/Алиджан запланирована на начало следующей недели, передает... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T10:27:00+03:00
2025-09-07T10:27:00+03:00
в мире
турция
армения
сша
дональд трамп
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_0:0:2019:1137_1920x0_80_0_0_049001f8c2a0e729647de55e42003799.jpg
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу функционирования пограничного КПП Маргара/Алиджан запланирована на начало следующей недели, передает телеканал NTV со ссылкой на турецкие дипломатические источники. "Делегация во главе с послом Сердаром Кылычем в начале следующей недели направится в Армению через КПП Алиджан. На первой встрече межправительственных делегаций могут быть приняты решения для нормализации отношений между странами, чиновники могут обсудить и реализацию ранее принятых решений", - передает канал. В ходе предыдущих встреч замглавы парламента Армении Рубен Рубинян и Кылыч договорились о возобновлении грузовых авиарейсов, подготовке инфраструктуры для открытия границы. Также они достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов и разрешении на переход границы для граждан третьих стран, но эти решения пока не вступили в силу, отмечает канал. Встреча пройдет впервые после заключения соглашения о Зангезурском коридоре, или "маршруте Трампа". Кылыч с Рубиняном провели ранее пять встреч, последняя состоялась на КПП в июле 2024 года. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Армения также согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034617363.html
https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html
турция
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_352:0:1887:1151_1920x0_80_0_0_187273ebff54544c15e8d769ea1d286a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, армения, сша, дональд трамп, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Турция, Армения, США, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы

NTV: Турция и Армения проведут первые переговоры по ситуации с открытием границы

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Армении и Турции во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару
Государственные флаги Армении и Турции во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Армении и Турции во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу функционирования пограничного КПП Маргара/Алиджан запланирована на начало следующей недели, передает телеканал NTV со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
"Делегация во главе с послом Сердаром Кылычем в начале следующей недели направится в Армению через КПП Алиджан. На первой встрече межправительственных делегаций могут быть приняты решения для нормализации отношений между странами, чиновники могут обсудить и реализацию ранее принятых решений", - передает канал.
Турция, Армения - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией
11 августа, 16:21
В ходе предыдущих встреч замглавы парламента Армении Рубен Рубинян и Кылыч договорились о возобновлении грузовых авиарейсов, подготовке инфраструктуры для открытия границы. Также они достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов и разрешении на переход границы для граждан третьих стран, но эти решения пока не вступили в силу, отмечает канал.
Встреча пройдет впервые после заключения соглашения о Зангезурском коридоре, или "маршруте Трампа".
Кылыч с Рубиняном провели ранее пять встреч, последняя состоялась на КПП в июле 2024 года.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Армения также согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз
9 января, 13:37
 
В миреТурцияАрменияСШАДональд ТрампИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала