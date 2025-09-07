СМИ: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы
NTV: Турция и Армения проведут первые переговоры по ситуации с открытием границы
© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Армении и Турции во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару
© Sputnik / Туран Салджи
Государственные флаги Армении и Турции во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу функционирования пограничного КПП Маргара/Алиджан запланирована на начало следующей недели, передает телеканал NTV со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
"Делегация во главе с послом Сердаром Кылычем в начале следующей недели направится в Армению через КПП Алиджан. На первой встрече межправительственных делегаций могут быть приняты решения для нормализации отношений между странами, чиновники могут обсудить и реализацию ранее принятых решений", - передает канал.
В ходе предыдущих встреч замглавы парламента Армении Рубен Рубинян и Кылыч договорились о возобновлении грузовых авиарейсов, подготовке инфраструктуры для открытия границы. Также они достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов и разрешении на переход границы для граждан третьих стран, но эти решения пока не вступили в силу, отмечает канал.
Встреча пройдет впервые после заключения соглашения о Зангезурском коридоре, или "маршруте Трампа".
Кылыч с Рубиняном провели ранее пять встреч, последняя состоялась на КПП в июле 2024 года.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Армения также согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.