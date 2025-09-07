Сборная Германии по футболу обыграла команду Северной Ирландии

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы A в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Серж Гнабри (7-я минута), Надим Амири (69) и Флориан Вирц (72). За североирландцев мяч забил Айзек Прайс (34).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A
07 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
07’ • Серж Гнабри
69’ • Надим Амири
(Давид Раум)
72’ • Флориан Вирц
34’ • Исаак Прайс
(Justin Devenny)
В другом матче квартета сборная Словакии на выезде обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0.
Немцы, одержав первую победу, записали в свой актив три очка и занимают третье место в группе. На втором месте идет сборная Северной Ирландии (3), лидирует команда Словакии (6). Сборная Люксембурга очков не набрала и располагается последней.
В следующем матче сборная Германии примет команду Люксембурга 10 октября, а североирландцы в этот же день на своем поле сыграют со словаками.
