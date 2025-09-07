Рейтинг@Mail.ru
Сборная Германии по футболу обыграла команду Северной Ирландии - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:55 07.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Германии по футболу обыграла команду Северной Ирландии

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отбора на ЧМ

© пресс-служба клуба "Бавария"Футболисты Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг
Футболисты Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© пресс-служба клуба "Бавария"
Футболисты Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы A в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Серж Гнабри (7-я минута), Надим Амири (69) и Флориан Вирц (72). За североирландцев мяч забил Айзек Прайс (34).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A
07 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Германия
3 : 1
Северная Ирландия
07‎’‎ • Серж Гнабри
(Ник Вольтемаде)
69‎’‎ • Надим Амири
(Давид Раум)
72‎’‎ • Флориан Вирц
34‎’‎ • Исаак Прайс
(Justin Devenny)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче квартета сборная Словакии на выезде обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0.
Немцы, одержав первую победу, записали в свой актив три очка и занимают третье место в группе. На втором месте идет сборная Северной Ирландии (3), лидирует команда Словакии (6). Сборная Люксембурга очков не набрала и располагается последней.
В следующем матче сборная Германии примет команду Люксембурга 10 октября, а североирландцы в этот же день на своем поле сыграют со словаками.
Футболисты сборной Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Сборная Казахстана проиграла команде Бельгии в матче отбора на ЧМ-2026
7 сентября 2025, 23:50
 
ФутболСерж ГнабриНадим АмириФлориан ВирцЛюксембург (округ)Северная ИрландияГерманияСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала